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НХЛ. Монреаль минимально побеждает Торонто, Питтсбург разгромно уступает Рейнджерс

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль минимально побеждает Торонто, Питтсбург разгромно уступает Рейнджерс

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Монреаль" – "Торонто"

1 – 0 (1-0; 0-0; 0-0)

"Питтсбург" – "Рейнджерс"

0 – 6 (0-3; 0-1; 0-2)

"Ванкувер" – "Калгари"

5 – 6 после ОТ (4-1; 0-1; 1-3; 0-1)

"Вегас" – "Колорадо"

8 – 4 (3-1; 2-2; 3-1)

"Эдмонтон" – "Виннипег"

0 – 6 (0-2; 0-3; 0-1)

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