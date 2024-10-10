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НХЛ. Монреаль минимально побеждает Торонто, Питтсбург разгромно уступает Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Монреаль" – "Торонто"
1 – 0 (1-0; 0-0; 0-0)
"Питтсбург" – "Рейнджерс"
0 – 6 (0-3; 0-1; 0-2)
"Ванкувер" – "Калгари"
5 – 6 после ОТ (4-1; 0-1; 1-3; 0-1)
"Вегас" – "Колорадо"
8 – 4 (3-1; 2-2; 3-1)
"Эдмонтон" – "Виннипег"
0 – 6 (0-2; 0-3; 0-1)
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