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Сидни Кросби установил рекорд в Питтсбург Пингвинз
Хоккеист вне досягаемости
В Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Питтсбург Пингвинз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс".
В этой встрече на лёд в составе "Питтсбурга" вышел канадский нападающий Сидни Кросби. Для канадца это 20-й сезон в составе "Питтсбурга", что стало рекордом франшизы.
Напомним, в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кросби принял участие в 82 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 52 результативные передачи.
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Matachorros (Chicago)
10.10.2024 в 17:06
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