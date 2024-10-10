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Сидни Кросби установил рекорд в Питтсбург Пингвинз

Хоккей
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Хоккеист вне досягаемости

Сидни Кросби установил рекорд в Питтсбург Пингвинз

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Питтсбург Пингвинз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс".

В этой встрече на лёд в составе "Питтсбурга" вышел канадский нападающий Сидни Кросби. Для канадца это 20-й сезон в составе "Питтсбурга", что стало рекордом франшизы.

Напомним, в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кросби принял участие в 82 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 52 результативные передачи.

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Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
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Matachorros (Chicago)
10.10.2024 в 17:06
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
10.10.2024 в 17:06
sticker
Ответить
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