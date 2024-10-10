Сидни Кросби установил рекорд в Питтсбург Пингвинз

В Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Питтсбург Пингвинз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс".

В этой встрече на лёд в составе "Питтсбурга" вышел канадский нападающий Сидни Кросби. Для канадца это 20-й сезон в составе "Питтсбурга", что стало рекордом франшизы.

Напомним, в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кросби принял участие в 82 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 52 результативные передачи.