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НХЛ. Юта в овертайме побеждает Айлендерс, Коламбус минимально проигрывает Миннесоте

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Юта в овертайме побеждает Айлендерс, Коламбус минимально проигрывает Миннесоте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Лос-Анджелес"

1 – 3 (0-0; 1-0; 0-3)

"Бостон" – "Монреаль"

6 – 4 (3-2; 2-0; 1-2)

"Нью-Джерси" – "Торонто"

2 – 4 (1-3; 1-1; 0-0)

"Оттава" – "Флорида"

3 – 1 (2-0; 0-1; 1-0)

"Айлендерс" – "Юта"

4 – 5 после ОТ (1-1; 0-1; 3-0; 0-1)

"Детройт" – "Питтсбург"

3 – 6 (1-1; 1-3; 1-2)

"Миннесота" – "Коламбус"

3 – 2 (1-0; 1-1; 1-1)

"Нэшвилл" – "Даллас"

3 – 4 (0-0; 1-4; 2-0)

"Сан-Хосе" – "Сент-Луис"

4 – 5 после ОТ (2-1; 2-0; 0-3; 0-1)

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