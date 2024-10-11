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НХЛ. Юта в овертайме побеждает Айлендерс, Коламбус минимально проигрывает Миннесоте
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Лос-Анджелес"
1 – 3 (0-0; 1-0; 0-3)
"Бостон" – "Монреаль"
6 – 4 (3-2; 2-0; 1-2)
"Нью-Джерси" – "Торонто"
2 – 4 (1-3; 1-1; 0-0)
"Оттава" – "Флорида"
3 – 1 (2-0; 0-1; 1-0)
"Айлендерс" – "Юта"
4 – 5 после ОТ (1-1; 0-1; 3-0; 0-1)
"Детройт" – "Питтсбург"
3 – 6 (1-1; 1-3; 1-2)
"Миннесота" – "Коламбус"
3 – 2 (1-0; 1-1; 1-1)
"Нэшвилл" – "Даллас"
3 – 4 (0-0; 1-4; 2-0)
"Сан-Хосе" – "Сент-Луис"
4 – 5 после ОТ (2-1; 2-0; 0-3; 0-1)
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