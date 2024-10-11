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В НХЛ игрок трижды за неделю сменил клуб
Насыщенная неделя получилась
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Канадский хоккеист Рафаэль Лавуа трижды за неделю сменил клуб. В минувшем межсезонье он подписал контракт с "Эдмонтоном", но уже в начале октября клуб выставил его на драфт отказов, далее всё происходило стремительно.
6 октября он был выставлен на драфт отказов "Эдмонтоном";
7 октября "Вегас" забрал игрока с драфта отказов;
8 октября он снова был выставлен на драфт отказов "Вегасом";
9 октября "Эдмонтон" забрал игрока с драфта отказов;
10 октября Лавуа был выставлен на драфт отказов "Эдмонтоном";
11 октября "Вегас" забрал Рафаэля с драфта отказов.
Пока неизвестно, станет ли эта история развиваться или Лавуа все же сыграет за "Вегас".
В минувшем сезоне нападающий дебютировал в НХЛ. Он провёл семь матчей за "Эдмонтон" и не набрал ни одного очка.
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