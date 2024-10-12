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НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Ванкувер, Чикаго в овертайме уступает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Тампа-Бей"
1 – 4 (1-0; 0-1; 0-3)
"Виннипег" – "Чикаго"
2 – 1 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)
"Ванкувер" – "Филадельфия"
2 – 3 после Б (1-1; 1-0; 0-1; 0-0; 1-2)
"Вегас" – "Сент-Луис"
4 – 3 (2-1; 1-1; 1-1)
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