Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Сиэтл в серии буллитов побеждает Миннесоту, Рейнджерс в овертайме уступают Юте
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Флорида"
5 – 2 (2-1; 2-1; 1-0)
"Вашингтон" – "Нью-Джерси"
3 – 5 (1-2; 1-2; 1-1)
"Детройт" – "Нэшвилл"
3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)
"Монреаль" – "Оттава"
4 – 1 (2-0; 0-0; 2-1)
"Рейнджерс" – "Юта"
5 – 6 после ОТ (1-1; 3-4; 1-0; 0-1)
"Торонто" – "Питтсбург"
4 – 2 (0-1; 2-0; 2-1)
"Даллас" – "Айлендерс"
3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)
"Миннесота" – "Сиэтл"
4 – 5 после Б (1-0; 1-2; 2-0; 0-0; 1-2)
"Колорадо" – "Коламбус"
4 – 6 (1-2; 2-3; 1-1)
"Эдмонтон" – "Чикаго"
2 – 5 (0-1; 1-2; 1-2)
"Калгари" – "Филадельфия"
6 – 3 (2-0; 1-2; 3-1)
"Сан-Хосе" – "Анахайм"
0 – 2 (0-0; 0-0; 0-2)
Популярное сейчас
- Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября
- В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
- 906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча
- НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Ванкувер, Чикаго в овертайме уступает Виннипегу
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек