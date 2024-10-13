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НХЛ. Сиэтл в серии буллитов побеждает Миннесоту, Рейнджерс в овертайме уступают Юте

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сиэтл в серии буллитов побеждает Миннесоту, Рейнджерс в овертайме уступают Юте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Флорида"

5 – 2 (2-1; 2-1; 1-0)

"Вашингтон" – "Нью-Джерси"

3 – 5 (1-2; 1-2; 1-1)

"Детройт" – "Нэшвилл"

3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)

"Монреаль" – "Оттава"

4 – 1 (2-0; 0-0; 2-1)

"Рейнджерс" – "Юта"

5 – 6 после ОТ (1-1; 3-4; 1-0; 0-1)

"Торонто" – "Питтсбург"

4 – 2 (0-1; 2-0; 2-1)

"Даллас" – "Айлендерс"

3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)

"Миннесота" – "Сиэтл"

4 – 5 после Б (1-0; 1-2; 2-0; 0-0; 1-2)

"Колорадо" – "Коламбус"

4 – 6 (1-2; 2-3; 1-1)

"Эдмонтон" – "Чикаго"

2 – 5 (0-1; 1-2; 1-2)

"Калгари" – "Филадельфия"

6 – 3 (2-0; 1-2; 3-1)

"Сан-Хосе" – "Анахайм"

0 – 2 (0-0; 0-0; 0-2)

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