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НХЛ. Виннепг в овертайме побеждает Миннесоту, Эдмонтон уступает Калгари

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннепг в овертайме побеждает Миннесоту, Эдмонтон уступает Калгари

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Миннесота"

2 – 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)

"Даллас" – "Сиэтл"

2 – 0 (2-0; 0-0; 0-0)

"Эдмонтон" – "Калгари"

1 – 4 (1-0; 0-1; 0-3)

"Вегас" – "Анахайм"

3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)

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