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НХЛ. Виннепг в овертайме побеждает Миннесоту, Эдмонтон уступает Калгари
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Миннесота"
2 – 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)
"Даллас" – "Сиэтл"
2 – 0 (2-0; 0-0; 0-0)
"Эдмонтон" – "Калгари"
1 – 4 (1-0; 0-1; 0-3)
"Вегас" – "Анахайм"
3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)
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