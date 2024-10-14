Форвард Флориды выбыл из игры из-за травмы

Нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук выбыл из игры из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис.

"Он будет отсутствовать примерно неделю. Я думаю, он вернётся к игре с "Миннесотой" дома", — приводит слова Мориса официальный сайт "Флориды".

Матч с "Миннесотой" состоится 23 октября. В случае если Ткачук успеет восстановиться к этому моменту, то пропустит только пять игр команды.

Американец успел поучаствовать в двух матчах "Флориды" в сезоне-2024/2025, он забросил в них две шайбы.

Напомним, в минувшем сезоне команда из Санрайза стала обладателем Кубка Стэнли, для Мэттью это был первый в карьере главный трофей НХЛ.