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Форвард Флориды выбыл из игры из-за травмы
В команде назвали сроки восстановления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук выбыл из игры из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис.
"Он будет отсутствовать примерно неделю. Я думаю, он вернётся к игре с "Миннесотой" дома", — приводит слова Мориса официальный сайт "Флориды".
Матч с "Миннесотой" состоится 23 октября. В случае если Ткачук успеет восстановиться к этому моменту, то пропустит только пять игр команды.
Американец успел поучаствовать в двух матчах "Флориды" в сезоне-2024/2025, он забросил в них две шайбы.
Напомним, в минувшем сезоне команда из Санрайза стала обладателем Кубка Стэнли, для Мэттью это был первый в карьере главный трофей НХЛ.
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