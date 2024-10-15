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НХЛ. Рейнджерс побеждают Детройт, поражения Монреаля и Колорадо

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс побеждают Детройт, поражения Монреаля и Колорадо

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" – "Детройт"

4 – 1 (1-1; 1-0; 2-0)

"Монреаль" – "Питтсбург"

3 – 6 (1-2; 2-1; 0-3)

"Колорадо" – "Айлендерс"

2 – 6 (1-2; 0-2; 1-2)

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