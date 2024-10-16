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НХЛ. Каролина побеждает Нью-Джерси, Сан-Хосе в серии буллитов проигрывает Даллас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Нью-Джерси, Сан-Хосе в серии буллитов проигрывает Даллас

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Нью-Джерси"

4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

"Коламбус" – "Флорида"

3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

"Тампа-Бей" – "Ванкувер"

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Вашингтон" - "Вегас"

4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

"Сент-Луис" – "Миннесота"

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

"Даллас" – "Сан-Хосе"

3:2 после Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

"Нэшвилл" – "Сиэтл"

3:7 (2:3, 1:0, 0:4)

"Калгари" - "Чикаго"

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

"Эдмонтон" –"Филадельфия"

4:3 после ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

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