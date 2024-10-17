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НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Баффало, поражения Юты и Бостона
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 16 на 17 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Баффало"
6 – 5 после ОТ (1-3; 2-0; 2-2; 1-0)
"Торонто" – "Лос-Анджелес"
6 – 2 (3-0; 2-0; 1-2)
"Бостон" – "Колорадо"
3 – 5 (1-2; 1-2; 1-1)
"Анахайм" – "Юта"
5 – 4 после ОТ (1-2; 2-0; 1-2; 1-0)
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