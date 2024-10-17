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НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Баффало, поражения Юты и Бостона

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Баффало, поражения Юты и Бостона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Баффало"

6 – 5 после ОТ (1-3; 2-0; 2-2; 1-0)

"Торонто" – "Лос-Анджелес"

6 – 2 (3-0; 2-0; 1-2)

"Бостон" – "Колорадо"

3 – 5 (1-2; 1-2; 1-1)

"Анахайм" – "Юта"

5 – 4 после ОТ (1-2; 2-0; 1-2; 1-0)

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