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НХЛ. Вашингтон побеждает Даллас, Флорида в овертайме проигрывает Ванкуверу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон побеждает Даллас, Флорида в овертайме проигрывает Ванкуверу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Даллас"

3 – 2 (0-1; 3-1; 0-0)

"Монреаль" – "Лос-Анджелес"

1 – 4 (1-1; 0-1; 0-2)

"Оттава" – "Нью-Джерси"

1 – 3 (0-0; 0-2; 1-1)

"Тампа-Бей" – "Вегас"

4 – 3 (2-2; 0-1; 2-0)

"Флорида" – "Вакувер"

2 – 3 после ОТ (1-1; 1-1; 0-0; 0-1)

"Коламбус" – "Баффало"

6 – 4 (2-0; 2-3; 2-1)

"Детройт" – "Рейнджерс"

2 – 5 (0-2; 1-3; 1-0)

"Нэшвилл" – "Эдмонтон"

2 – 4 (1-1; 1-2; 0-1)

"Сент-Луис" – "Айлендерс"

1 – 0 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)

"Чикаго" – "Сан-Хосе"

4 – 2 (2-0; 1-1; 1-1)

"Сиэтл" –" Филадельфия"

6 – 4 (1-2; 4-0; 1-2)

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