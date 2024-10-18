Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Вашингтон побеждает Даллас, Флорида в овертайме проигрывает Ванкуверу
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Даллас"
3 – 2 (0-1; 3-1; 0-0)
"Монреаль" – "Лос-Анджелес"
1 – 4 (1-1; 0-1; 0-2)
"Оттава" – "Нью-Джерси"
1 – 3 (0-0; 0-2; 1-1)
"Тампа-Бей" – "Вегас"
4 – 3 (2-2; 0-1; 2-0)
"Флорида" – "Вакувер"
2 – 3 после ОТ (1-1; 1-1; 0-0; 0-1)
"Коламбус" – "Баффало"
6 – 4 (2-0; 2-3; 2-1)
"Детройт" – "Рейнджерс"
2 – 5 (0-2; 1-3; 1-0)
"Нэшвилл" – "Эдмонтон"
2 – 4 (1-1; 1-2; 0-1)
"Сент-Луис" – "Айлендерс"
1 – 0 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
"Чикаго" – "Сан-Хосе"
4 – 2 (2-0; 1-1; 1-1)
"Сиэтл" –" Филадельфия"
6 – 4 (1-2; 4-0; 1-2)
Популярное сейчас
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец
- Реальность состояния Куртуа гораздо сложнее, – Defensa Central
- НХЛ. Рейнджерс побеждают Детройт, поражения Монреаля и Колорадо
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции