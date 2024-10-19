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НХЛ. Каролина побеждает Питтсбург, Анахайм в овертайме уступает Колорадо
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Каролина"
1 – 4 (1-1; 0-2; 0-1)
"Виннипег" – "Сан-Хосе"
8 – 3 (4-1; 1-1; 3-1)
"Колорадо" – "Анахайм"
4 – 3 после ОТ (0-2; 1-0; 2-1; 1-0)
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