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НХЛ. Каролина побеждает Питтсбург, Анахайм в овертайме уступает Колорадо

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Питтсбург, Анахайм в овертайме уступает Колорадо

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Каролина"

1 – 4 (1-1; 0-2; 0-1)

"Виннипег" – "Сан-Хосе"

8 – 3 (4-1; 1-1; 3-1)

"Колорадо" – "Анахайм"

4 – 3 после ОТ (0-2; 1-0; 2-1; 1-0)

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