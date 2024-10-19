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Своё отлетал. Сокол не пробился в 3-й раунд Континентального кубка
Украинского гранда не будет в следующем этапе
Фото: пресслужби ХК "Сокіл"
Столичный клуб потерпел второе поражение и потерял шансы пробиться в 3-й раунд Континентального кубка. Коллектив в статусе чемпиона страны стартовал со второго этапа турнира, попав в квартет С вместе с "Риттеном" (Италия), "Есенице" (Словения) и "Сисаком" (Хорватия). Только победитель группы продолжит участвовать в соревнованиях.
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В первом матче "Сокол" минимально уступил "Риттену" (4:5). Поражение против "Есенице" стало решающим (2:5).
Сейчас киевская команда занимает четвертую позицию в турнирной таблице. В последнем туре первую строчку в очном матче разыграют представители Италии и Словении.
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