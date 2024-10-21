Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Колорадо побеждает Сан-Хосе, Анахайм уступает Лос-Анджелесу
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Анахайм" – "Лос-Анджелес"
1 – 4 (0-0; 0-0; 1-4)
"Сан-Хосе" – "Колорадо"
1 – 4 (1-2; 0-0; 0-2)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- У легионера украинского клуба украли полторы зарплаты - источник
- Серия А. Рома - Интер 0:1. Подарок для Лаутаро Мартинеса, но не для Довбика
- НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Баффало, поражения Юты и Бостона
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн