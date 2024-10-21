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НХЛ. Колорадо побеждает Сан-Хосе, Анахайм уступает Лос-Анджелесу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо побеждает Сан-Хосе, Анахайм уступает Лос-Анджелесу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Анахайм" – "Лос-Анджелес"

1 – 4 (0-0; 0-0; 1-4)

"Сан-Хосе" – "Колорадо"

1 – 4 (1-2; 0-0; 0-2)

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