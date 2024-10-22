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НХЛ. Торонто уверенно побеждает Тампу-Бэй

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто уверенно побеждает Тампу-Бэй

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 октября состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Торонто" – "Тампа-Бей"

5 – 2 (1-1; 4-0; 0-1)

1 период: 1-0 Нюландер (03,57); 1-1 Пол (15,57);

2 период: 2-1 Меттюс (01,56); 3-1 Нюландер (07,33); 4-1 Пачиоретти (09,51); 5-1 Найз (14,02);

3 период: 5-2 Пойнт (14,53)

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