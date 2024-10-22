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Назван лучший фронт-офис в НХЛ по версии The Athletic
Первая тройка обеспечила себе уверенный отрыв от преследователей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фронт-офис "Далласа" признан лучшим в лиге по опросу The Athletic. В опросе приняли участие 40 руководителей лиги — генеральные менеджеры, помощники генеральных менеджеров, старшие советники и директора по скаутам, охватывающие почти каждую организацию. Руководителям было предложено ранжировать пять лучших фронт-офисов лиги, при этом голоса за первое место приносили 10 очков, за второе — семь, за третье — пять, за четвёртое — три и за пятое — одно.
1. "Даллас Старз" — 251 очко (17 голосов за первое место, фигурировало в 36 бюллетенях).
2. "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 187 очков (девять голосов за первое место, 30 бюллетеней).
3. "Флорида Пантерз" — 173 очка (девять голосов за первое место, 26 бюллетеней).
В топ-10 менеджмента НХЛ также попали: "Вегас", "Бостон", "Колорадо", "Нью-Джерси", "Каролина", "Рейнджерс" и "Детройт".
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