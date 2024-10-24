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НХЛ. Вашингтон уверенно побеждает Филадельфию
Результаты матча НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 октября состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Вашингтон" – "Филадельфия"
6 – 3 (1-0; 3-2; 2-1)
1 период: 1-0 Реддиш (04,50)
2 период: 2-0 Дауд (02,49); 3-0 Макмайкл (04,04); 4-0 Макмайкл (07,16); 4-1 Конекни (12,04); 4-2 Типпет (16,16)
3 период: 4-3 Мичков (06,36); 5-3 Дюбуа (17,48); 6-3 Овечкин (18,50)
Видео-обзор матча:
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