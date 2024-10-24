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Шафаренко: В подготовке к еврокубкам Сокол не провел ни одного официального матча
Главный тренер "Сокола" - о вылете команды из еврокубков
ХК Сокіл
Главный тренер "Сокола" Олег Шафаренко отметил, что отсутствие игровой практики стало одной из главных причин поражения действующего чемпиона Украины в Континентальном кубке.
Такой результат, к сожалению, был ожидаемым, поскольку в процессе подготовки мы по непонятным причинам не сыграли ни одного официального матча. Если в нашей стране хотят развивать хоккей, то того, что сейчас происходит, нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Никакие товарищеские поединки не заменят официальных. Мы остались без игровой практики, без игрового тонуса. Даже пятью тренировками в день этой нехватки не компенсируешь.
Грубо говоря, на второй-третий день нашего пребывания в Риттене наших игроков парализовало. Соперникам было проще, ведь они живут и постоянно играют в этих краях. Собственно, под наших соперников эта группа и была составлена. Чтобы им было комфортно играть и добираться. С нашими особенностями никто не считается и не считался никогда, - сказал Шафаренко.
"Сокол" должен был занять первое место в группе для того, чтобы получить путевку в третий раунд квалификации. Однако команда потеряла шансы на лидерство уже после второго тура: уступил итальянскому "Риттнеру" (4:5), а затем словенскому "Есенице" (2:5). В последнем матче против хорватского "Сисака" украинская команда также потерпела поражение, со счетом 2:4.
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