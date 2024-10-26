  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Эдмонтон уверенно побеждает Питтсбург, Оттава уступает Вегасу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Эдмонтон уверенно побеждает Питтсбург, Оттава уступает Вегасу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон уверенно побеждает Питтсбург, Оттава уступает Вегасу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вегас" – "Оттава"

6 – 4 (2-3; 1-1; 3-0)

"Нью-Джерси" – "Айлендерс"

3 – 4 после ОТ (1-2; 1-1; 1-0; 0-1)

"Чикаго" – "Нэшвилл"

2 – 3 (1-0; 1-2; 0-1)

"Эдмонтон" – "Питтсбург"

4 – 0 (0-0; 2-0; 2-0)

По теме
yellow-arrow
Шафаренко: В подготовке к еврокубкам Сокол не провел ни одного официального матча
yellow-arrow
НХЛ. Вашингтон уверенно побеждает Филадельфию
yellow-arrow
Назван лучший фронт-офис в НХЛ по версии The Athletic
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости