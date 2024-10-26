Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Эдмонтон уверенно побеждает Питтсбург, Оттава уступает Вегасу
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вегас" – "Оттава"
6 – 4 (2-3; 1-1; 3-0)
"Нью-Джерси" – "Айлендерс"
3 – 4 после ОТ (1-2; 1-1; 1-0; 0-1)
"Чикаго" – "Нэшвилл"
2 – 3 (1-0; 1-2; 0-1)
"Эдмонтон" – "Питтсбург"
4 – 0 (0-0; 2-0; 2-0)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Фьюри высказался о силе удара Усика
- Ничьи в УПЛ, книга о Шахтере и полиграф для двух украинских арбитров. Главные новости за 25 октября
- Россияне ударили по Днепру. Повреждён жилой массив, девятеро людей пострадало
- Шафаренко: В подготовке к еврокубкам Сокол не провел ни одного официального матча
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн