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НХЛ. Баффало побеждает Детройт, Калгари уступает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 26 на 27 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Детройт"
5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
"Филадельфия" – "Миннесота"
7:5 (2:0, 1:3, 4:2)
"Лос-Анджелес" – "Юта"
3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
"Калгари" - "Виннипег"
3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
"Бостон" – "Торонто"
4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)
"Монреаль" – "Сент-Луис"
5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
"Рейнджерс" – "Анахайм"
2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
"Тампа-Бэй" – "Вашингтон"
3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
"Айлендерс" – "Флорида"
3:6 (3:1, 0:2, 0:3)
"Даллас" – "Чикаго"
4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
"Нэшвилл" – "Коламбус"
4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
"Ванкувер" – "Питтсбург"
4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
"Сиэтл" - "Каролина"
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
"Вегас" – "Сан-Хосе"
7:3 (3:0, 2:2, 2:1)
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