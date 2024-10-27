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НХЛ. Баффало побеждает Детройт, Калгари уступает Виннипегу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало побеждает Детройт, Калгари уступает Виннипегу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Детройт"

5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

"Филадельфия" – "Миннесота"

7:5 (2:0, 1:3, 4:2)

"Лос-Анджелес" – "Юта"

3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

"Калгари" - "Виннипег"

3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

"Бостон" – "Торонто"

4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)

"Монреаль" – "Сент-Луис"

5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

"Рейнджерс" – "Анахайм"

2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

"Тампа-Бэй" – "Вашингтон"

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

"Айлендерс" – "Флорида"

3:6 (3:1, 0:2, 0:3)

"Даллас" – "Чикаго"

4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

"Нэшвилл" – "Коламбус"

4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

"Ванкувер" – "Питтсбург"

4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

"Сиэтл" - "Каролина"

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

"Вегас" – "Сан-Хосе"

7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

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