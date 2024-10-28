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НХЛ. Колорадо минимально побеждает Оттаву, Филадельфия проигрывает Монреалю

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо минимально побеждает Оттаву, Филадельфия проигрывает Монреалю

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Эдмонтон"

2 – 3 после ОТ (1-0; 1-1-; 0-1; 0-1)

"Нью-Джерси" – "Анахайм"

6 – 2 (0-1; 4-0; 2-1)

"Филадельфия" – "Монреаль"

3 – 4 (1-1; 0-3; 2-0)

"Колорадо" – "Оттава"

5 – 4 (1-0; 1-0; 3-4)

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