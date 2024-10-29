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НХЛ. Ванкувер в овертайме проигрывает Каролине, победы Флориды и Вегас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Ванкувер в овертайме проигрывает Каролине, победы Флориды и Вегас

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Флорида" – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

"Коламбус" - "Эдмонтон" - 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

"Виннипег" – "Торонто" – 4:6 (0:2, 2:3, 2:1)

"Тампа" – "Нэшвилл" – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

"Колорадо" – "Чикаго" – 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

"Юта" - "Сан-Хосе" - 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)

"Ванкувер" – "Каролина" – 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

"Вегас" – "Калгари" – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

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