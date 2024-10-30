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НХЛ. Филадельфия побеждает Бостон, поражения Рейнджерс и Питтсбург
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Филадельфия" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
"Монреаль" – "Сиэтл" – 2:8 (1:4, 0:2, 1:2)
"Айлендерс" - "Анахайм" – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
"Оттава" – "Сент-Луис" – 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)
"Питтсбург" - "Миннесота" – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
"Вашингтон" - "Рейнджерс" – 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
"Сан-Хосе" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
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