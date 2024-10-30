Капитан Эдмонтона не поможет команде в ближайших матчах

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид пропустит пару недель из-за травмы.

Канадский нападающий получил травму нижней части тела на первой минуте матча с "Коламбусом" (1:6) и не смог продолжить встречу. Форвард провёл на льду всего 37 секунд.

"Хорошие новости, поскольку, к счастью, худший сценарий не подтвердился с Коннором Макдэвидом. Похоже, что он вернётся в строй как минимум через пару недель, но точные сроки будут объявлены позже", — написал Фридман в своём аккаунте в соцсети.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач.