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НХЛ. Юта побеждает Калгари, Колорадо уступает Тампа-Бэй
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Айлендерс"
2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)
"Детройт" – "Виннипег"
2 – 6 (0-3; 2-0; 0-3)
"Колорадо" – "Тампа-Бэй"
2 – 5 (1-3; 0-1; 1-1)
"Юта" – "Калгари"
5 – 1 (2-0; 2-1; 1-0)
"Лос-Анджелес" – "Вегас"
6 – 3 (2-0; 2-1; 2-2)
"Ванкувер" – "Нью-Джерси"
0 – 6 (0-1; 0-3; 0-2)
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