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НХЛ. Юта побеждает Калгари, Колорадо уступает Тампа-Бэй

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Юта побеждает Калгари, Колорадо уступает Тампа-Бэй

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Айлендерс"

2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)

"Детройт" – "Виннипег"

2 – 6 (0-3; 2-0; 0-3)

"Колорадо" – "Тампа-Бэй"

2 – 5 (1-3; 0-1; 1-1)

"Юта" – "Калгари"

5 – 1 (2-0; 2-1; 1-0)

"Лос-Анджелес" – "Вегас"

6 – 3 (2-0; 2-1; 2-2)

"Ванкувер" – "Нью-Джерси"

0 – 6 (0-1; 0-3; 0-2)

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