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НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Анахайм, Монреаль уступает Вашингтону

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Анахайм, Монреаль уступает Вашингтону

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 октября на 1 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Монреаль" – 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

"Каролина" – "Бостон" – 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

"Питтсбург" – "Анахайм" – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

"Торонто" – "Сиэтл" – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

"Филадельфия" - "Сент-Луис" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

"Нэшвилл" – "Эдмонтон" – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

"Сан-Хосе" – "Чикаго" – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

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