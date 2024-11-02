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НХЛ. Калгари разгромно победили Нью-Джерси, Оттава минимально проигрывает Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Флорида" – 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)
"Баффало" – "Айлендерс" – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
"Коламбус" - "Виннипег" - 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
"Рейнджерс" – "Оттава" – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
"Миннесота" – "Тампа-Бей" – 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
"Калгари" – "Нью-Джерси" – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
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