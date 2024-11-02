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Двое игроков Сокола не вернулись в Украину после матчей Континентального кубка
Это вообще как
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко сообщил, что два игрока команды не вернулись в Украину после матчей Континентального кубка.
"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе — не вернулись", — сказал специалист.
По информации Суспільне Спорт не вернувшиеся с матчей за рубежом игроки — форвард Роман Благой и защитник Владимир Алексюк.
Почему спортсмены решили не возвращаться в Украину – неизвестно.
В течение октября "Сокол" сыграл три поединка в Континентальном кубке в Италии. Наши хоккеисты проиграли итальянскому "Риттнеру" (4:5), словенскому "Есенице" (2:5) и хорватскому "Сисаку" (2:4), заняв последнее место в группе.
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