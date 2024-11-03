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НХЛ. Оттава разгромила Сиэтл, поражения Баффало и Колорадо
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со 2 на 3 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Баффало"
2 – 1 (0-1; 2-0; 0-0)
"Оттава" – "Сиэтл"
3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)
"Питтсбург" – "Монреаль"
3 – 1 (1-0; 1-0; 1-1)
"Сент-Луис" – "Торонто"
4 – 2 (0-1; 3-0; 1-1)
"Нэшвилл" – "Колорадо"
5 – 2 (0-0; 2-1; 3-1)
"Вегас" – "Юта"
4 – 3 после ОТ (0-1; 2-1; 1-1; 1-0)
"Сан-Хосе" – "Ванкувер"
2 – 3 (0-0; 1-1; 1-2)
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oda1979 (Запорожье)
03.11.2024 в 10:08
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