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НХЛ. Оттава разгромила Сиэтл, поражения Баффало и Колорадо

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава разгромила Сиэтл, поражения Баффало и Колорадо

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Баффало"

2 – 1 (0-1; 2-0; 0-0)

"Оттава" – "Сиэтл"

3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)

"Питтсбург" – "Монреаль"

3 – 1 (1-0; 1-0; 1-1)

"Сент-Луис" – "Торонто"

4 – 2 (0-1; 3-0; 1-1)

"Нэшвилл" – "Колорадо"

5 – 2 (0-0; 2-1; 3-1)

"Вегас" – "Юта"

4 – 3 после ОТ (0-1; 2-1; 1-1; 1-0)

"Сан-Хосе" – "Ванкувер"

2 – 3 (0-0; 1-1; 1-2)

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
03.11.2024 в 10:08
Андрей Хижняк правильный пацан
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
03.11.2024 в 10:08
Андрей Хижняк правильный пацан
Ответить
0
0

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