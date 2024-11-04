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НХЛ. Миннесота в овертайме дожимает Торонто, Сиэтл проигрывает Бостону

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота в овертайме дожимает Торонто, Сиэтл проигрывает Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Сиэтл"

2 – 0 (2-0; 0-0; 0-0)

"Каролина" – "Вашингтон"

4 – 2 (1-2; 2-0; 1-0)

"Миннесота" – "Торонто"

2 – 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)

"Анахайм" – "Чикаго"

2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)

"Калгари" – "Эдмонтон"

2 – 4 (0-2; 1-0; 1-2)

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