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НХЛ. Миннесота в овертайме дожимает Торонто, Сиэтл проигрывает Бостону
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Сиэтл"
2 – 0 (2-0; 0-0; 0-0)
"Каролина" – "Вашингтон"
4 – 2 (1-2; 2-0; 1-0)
"Миннесота" – "Торонто"
2 – 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)
"Анахайм" – "Чикаго"
2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)
"Калгари" – "Эдмонтон"
2 – 4 (0-2; 1-0; 1-2)
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