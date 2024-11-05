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НХЛ. Нэшвилл уступает Лос-Анджелес, Нью-Джерси побеждает Эдмонтон

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл уступает Лос-Анджелес, Нью-Джерси побеждает Эдмонтон

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес"

0 – 3 (0-1; 0-0; 0-2)

"Эдмонтон" – "Нью-Джерси"

0 – 3 (0-1; 0-1; 0-1)

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