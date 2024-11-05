Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Нэшвилл уступает Лос-Анджелес, Нью-Джерси побеждает Эдмонтон
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес"
0 – 3 (0-1; 0-0; 0-2)
"Эдмонтон" – "Нью-Джерси"
0 – 3 (0-1; 0-1; 0-1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных
- ЛНЗ впервые побеждает на выезде, Кривбасс и Рух делят очки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Двое игроков Сокола не вернулись в Украину после матчей Континентального кубка
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн