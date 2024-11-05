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Бостон подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли
Команда усилила состав 34-летним форвардом
Фото: Getty Images
"Бостон" подписал контракт с нападающим Тайлером Джонсоном. По информации пресс-службы клуба, с форвардом согласован годовой пропорциональный контракт на сумму $ 775 тыс.
Джонсон подписывал пробный контракт с "Бостоном" в тренировочном лагере перед сезоном, но у "Брюинз" не было достаточно места в потолке зарплат в начале сезона, чтобы вписать его в команду.
34-летний форвард, набрал 31 (17+14) очко в 67 играх за "Чикаго" в прошлом сезоне. Всего в НХЛ форвард набрал 431 (193+238) очко в 738 матчах и выиграл Кубок Стэнли с "Тампа-Бэй Лайтнинг" в 2020 и 2021 годах.
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