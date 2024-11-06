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НХЛ. Баффало разгромно побеждает Оттаву, Монреаль в овертайме проигрывает Калгари

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало разгромно побеждает Оттаву, Монреаль в овертайме проигрывает Калгари

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Оттава"

5 – 1 (1-0; 1-1; 3-0)

"Каролина" – "Филадельфия"

6 – 4 (1-1; 2-1; 3-2)

"Монреаль" – "Калгари"

2 – 3 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 0-1)

"Торонто" – "Бостон"

4 – 0 (0-0; 2-0; 2-0)

"Айлендерс" – "Питтсбург"

4 – 3 после Б (0-0; 1-2; 2-1; 0-0; 1-0)

"Виннипег" – "Юта"

3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)

"Миннесота" – "Лос-Анджелес"

1 – 5 (0-0; 1-2; 0-3)

"Сент-Луис" – "Тампа-Бэй"

3 – 2 (0-0; 2-1; 1-1)

"Колорадо" – "Сиэтл"

6 – 3 (2-1; 2-1; 2-1)

"Анахайм" – "Ванкувер"

1 – 5 (1-2; 0-1; 0-2)

"Сан-Хосе" – "Коламбус"

2 – 1 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 1-0)

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