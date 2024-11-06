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НХЛ. Баффало разгромно побеждает Оттаву, Монреаль в овертайме проигрывает Калгари
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Оттава"
5 – 1 (1-0; 1-1; 3-0)
"Каролина" – "Филадельфия"
6 – 4 (1-1; 2-1; 3-2)
"Монреаль" – "Калгари"
2 – 3 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 0-1)
"Торонто" – "Бостон"
4 – 0 (0-0; 2-0; 2-0)
"Айлендерс" – "Питтсбург"
4 – 3 после Б (0-0; 1-2; 2-1; 0-0; 1-0)
"Виннипег" – "Юта"
3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)
"Миннесота" – "Лос-Анджелес"
1 – 5 (0-0; 1-2; 0-3)
"Сент-Луис" – "Тампа-Бэй"
3 – 2 (0-0; 2-1; 1-1)
"Колорадо" – "Сиэтл"
6 – 3 (2-1; 2-1; 2-1)
"Анахайм" – "Ванкувер"
1 – 5 (1-2; 0-1; 0-2)
"Сан-Хосе" – "Коламбус"
2 – 1 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 1-0)
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