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НХЛ. Вашингтон побеждает Нэшвилл, Чикаго проигрывает Детройту

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон побеждает Нэшвилл, Чикаго проигрывает Детройту

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Нэшвилл"

3 – 2 (1-1; 1-1; 1-0)

"Чикаго" – "Детройт"

1 – 4 (0-1; 1-1; 0-2)

"Эдмонтон" – "Вегвс"

2 – 4 (0-1; 2-0; 0-3)

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