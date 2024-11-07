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НХЛ. Вашингтон побеждает Нэшвилл, Чикаго проигрывает Детройту
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Нэшвилл"
3 – 2 (1-1; 1-1; 1-0)
"Чикаго" – "Детройт"
1 – 4 (0-1; 1-1; 0-2)
"Эдмонтон" – "Вегвс"
2 – 4 (0-1; 2-0; 0-3)
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