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НХЛ. Флорида переигрывает Нэшвилл, Оттава уступает Айлендерс

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида переигрывает Нэшвилл, Оттава уступает Айлендерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты

"Флорида" – "Нэшвилл" – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

"Нью-Джерси" – "Монреаль" – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

"Рейнджерс" – "Баффало" – 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

"Оттава" – "Айлендерс" – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

"Бостон" – "Калгари" – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

"Каролина" – "Питтсбург" – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

"Тампа-Бей" – "Филадельфия" – 1:2 (1:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:2)

"Виннипег" – "Колорадо" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

"Сент-Луис" – "Юта" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

"Даллас" – "Чикаго" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

"Сан-Хосе" – "Миннесота" – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

"Лос-Анджелес" – "Ванкувер" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

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