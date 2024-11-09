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НХЛ. Торонто побеждает Детройт, Анахайм уступает Миннесоте
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты
"Торонто" – "Детройт"
3 – 1 (1-0; 1-1; 1-0)
"Вашингтон" – "Питтсбург"
2 – 4 (1-2; 1-0; 0-2)
"Анахайм" – "Миннесота"
2 – 5 (0-3; 0-0; 2-2)
"Сиэтл" – "Вегас"
4 – 3 после ОТ (1-2; 1-0; 1-1; 1-0)
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