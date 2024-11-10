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НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Калгари, Детройт разгромно уступает Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Калгари" – 3:2 после Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
"Виннипег" – "Даллас" – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
"Флорида" – "Филадельфия" – 4:3 после Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)
"Сент-Луис" – "Вашингтон" – 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)
"Бостон" – "Оттава" – 2:3 после ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
"Детройт" – "Рейнджерс" – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
"Торонто" – "Монреаль" – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
"Айлендерс" – "Нью-Джерси" – 3:4 после ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
"Нэшвилл" – "Юта" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
"Лос-Анджелес" – "Коламбус" – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
"Колорадо" – "Каролина" – 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)
"Ванкувер" – "Эдмонтон" – 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)
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