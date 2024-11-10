  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Калгари, Детройт разгромно уступает Рейнджерс
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Калгари, Детройт разгромно уступает Рейнджерс

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Калгари, Детройт разгромно уступает Рейнджерс

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Калгари" – 3:2 после Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

"Виннипег" – "Даллас" – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

"Флорида" – "Филадельфия" – 4:3 после Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

"Сент-Луис" – "Вашингтон" – 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)

"Бостон" – "Оттава" – 2:3 после ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

"Детройт" – "Рейнджерс" – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

"Торонто" – "Монреаль" – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

"Айлендерс" – "Нью-Джерси" – 3:4 после ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

"Нэшвилл" – "Юта" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

"Лос-Анджелес" – "Коламбус" – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

"Колорадо" – "Каролина" – 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)

"Ванкувер" – "Эдмонтон" – 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Торонто побеждает Детройт, Анахайм уступает Миннесоте
yellow-arrow
НХЛ. Флорида переигрывает Нэшвилл, Оттава уступает Айлендерс
yellow-arrow
НХЛ. Вашингтон побеждает Нэшвилл, Чикаго проигрывает Детройту
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости