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НХЛ. Нью-Джерси минимально уступает Сан-Хосе, Чикаго в овертайме побеждает Миннесоту
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Сан-Хосе"
0 – 1 (0-1; 0-0; 0-0)
"Чикаго" – "Миннесота"
2 – 1 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 1-0)
"Анахайм" – "Коламбус"
4 – 2 (1-1; 1-0; 2-1)
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