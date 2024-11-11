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НХЛ. Нью-Джерси минимально уступает Сан-Хосе, Чикаго в овертайме побеждает Миннесоту

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси минимально уступает Сан-Хосе, Чикаго в овертайме побеждает Миннесоту

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" – "Сан-Хосе"

0 – 1 (0-1; 0-0; 0-0)

"Чикаго" – "Миннесота"

2 – 1 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 1-0)

"Анахайм" – "Коламбус"

4 – 2 (1-1; 1-0; 2-1)

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