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НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Нэшвилл, Питтсбург разгромно проигрывает Даллас
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Даллас"
1 – 7 (0-6; 1-0; 0-1)
"Филадельфия" – "Сан-Хосе"
4 – 3 после Б (2-0; 1-2; 0-1; 0-0; 2-0)
"Калгари" – "Лос-Анджелес"
3 – 1 (0-0; 2-0; 1-1)
"Колорадо" – "Нэшвилл"
3 – 2 после ОТ (0-1; 2-0; 0-1; 1-0)
"Вегас" – "Королина"
2 – 5 (0-2; 0-2; 2-1)
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