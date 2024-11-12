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НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Нэшвилл, Питтсбург разгромно проигрывает Даллас

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Нэшвилл, Питтсбург разгромно проигрывает Даллас

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Даллас"

1 – 7 (0-6; 1-0; 0-1)

"Филадельфия" – "Сан-Хосе"

4 – 3 после Б (2-0; 1-2; 0-1; 0-0; 2-0)

"Калгари" – "Лос-Анджелес"

3 – 1 (0-0; 2-0; 1-1)

"Колорадо" – "Нэшвилл"

3 – 2 после ОТ (0-1; 2-0; 0-1; 1-0)

"Вегас" – "Королина"

2 – 5 (0-2; 0-2; 2-1)

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