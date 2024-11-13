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НХЛ. Оттава побеждает Торонто, Рейнджерс уступают Виннипегу
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Оттава" – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
"Рейнджерс" – "Виннипег" – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
"Флорида" - "Нью-Джерси" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
"Сент-Луис" – "Бостон" – 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
"Эдмонтон" - "Айлендерс" - 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
"Ванкувер" - "Калгари" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
"Сиэтл" – "Коламбус" – 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
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