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НХЛ. Оттава побеждает Торонто, Рейнджерс уступают Виннипегу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава побеждает Торонто, Рейнджерс уступают Виннипегу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Оттава" – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

"Рейнджерс" – "Виннипег" – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

"Флорида" - "Нью-Джерси" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

"Сент-Луис" – "Бостон" – 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

"Эдмонтон" - "Айлендерс" - 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

"Ванкувер" - "Калгари" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

"Сиэтл" – "Коламбус" – 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

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