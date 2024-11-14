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НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Питтсбург, Каролина уступает Юте
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Детройт" – 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
"Вашингтон" - "Торонто" - 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)
"Юта" – "Каролина" – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
"Колорадо" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
"Анахайм" – "Вегас" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
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