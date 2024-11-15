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НХЛ. Даллас побеждает Бостон, Оттава в овертайме уступает Филадельфии

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Даллас побеждает Бостон, Оттава в овертайме уступает Филадельфии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Нью-Джерси" – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

"Рейнджерс" - "Сан-Хосе" - 3:2 (0:1, 3:0, 0:1

"Оттава" - "Филадельфия" - 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

"Тампа-Бей" – "Виннипег" – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

"Баффало" - "Сент-Луис" - 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0

"Даллас" – "Бостон" – 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

"Миннесота" – "Монреаль" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0

"Эдмонтон" - "Нэшвилл" - 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

"Сиэтл" – "Чикаго" – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

"Ванкувер" – "Айлендерс" – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

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