Макдэвид повторил исторический рекорд Эдмонтона

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид во встрече с "Нэшвилл Предаторз" забил гол и отдал результативную передачу. В этой игре звёздный форвард набрал своё 1000-е очко в рамках НХЛ.

По информации TSN StatsCentre, Коннор Макдэвид стал первым игроком "Эдмонтона" за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ. Последний раз это был Марк Мессье 13 января 1991 года.

Кроме того, Макдэвид стал четвёртым игроком "нефтяников", кто достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. Ранее этого добились Мессье, Яри ​​Курри и Уэйн Гретцки.