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Макдэвид повторил исторический рекорд Эдмонтона
Это достижение держалось на протяжении 33 лет
Фото: Getty Images
Капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид во встрече с "Нэшвилл Предаторз" забил гол и отдал результативную передачу. В этой игре звёздный форвард набрал своё 1000-е очко в рамках НХЛ.
По информации TSN StatsCentre, Коннор Макдэвид стал первым игроком "Эдмонтона" за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ. Последний раз это был Марк Мессье 13 января 1991 года.
Кроме того, Макдэвид стал четвёртым игроком "нефтяников", кто достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. Ранее этого добились Мессье, Яри Курри и Уэйн Гретцки.
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