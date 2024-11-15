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Макдэвид повторил исторический рекорд Эдмонтона

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Это достижение держалось на протяжении 33 лет

Макдэвид повторил исторический рекорд Эдмонтона

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид во встрече с "Нэшвилл Предаторз" забил гол и отдал результативную передачу. В этой игре звёздный форвард набрал своё 1000-е очко в рамках НХЛ.

По информации TSN StatsCentre, Коннор Макдэвид стал первым игроком "Эдмонтона" за 33 года, набравшим 1000 очков в НХЛ. Последний раз это был Марк Мессье 13 января 1991 года.

Кроме того, Макдэвид стал четвёртым игроком "нефтяников", кто достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. Ранее этого добились Мессье, Яри ​​Курри и Уэйн Гретцки.

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Коннор Макдэвид
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