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НХЛ. Коламбус побеждает Питтсбург, Нэшвилл уступает Калгари

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Коламбус побеждает Питтсбург, Нэшвилл уступает Калгари

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Питтсбург"

6 – 2 (2-1; 1-1; 3-0)

"Калгари" – "Нэшвилл"

2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)

"Колорадо" – "Вашингтон"

2 – 5 (1-2; 1-2; 0-1)

"Юта" – "Вегас"

2 – 4 (1-0; 1-1; 0-3)

"Анахайм" – "Детройт"

6 – 4 (1-2; 1-1; 4-1)

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