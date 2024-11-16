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НХЛ. Коламбус побеждает Питтсбург, Нэшвилл уступает Калгари
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Питтсбург"
6 – 2 (2-1; 1-1; 3-0)
"Калгари" – "Нэшвилл"
2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)
"Колорадо" – "Вашингтон"
2 – 5 (1-2; 1-2; 0-1)
"Юта" – "Вегас"
2 – 4 (1-0; 1-1; 0-3)
"Анахайм" – "Детройт"
6 – 4 (1-2; 1-1; 4-1)
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