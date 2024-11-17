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НХЛ. Флорида разгромила Виннипег, поражения Чикаго и Миннесоты

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Виннипег, поражения Чикаго и Миннесоты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Сент-Луис" - 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

"Сиэтл" – "Айлендерс" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

"Каролина" – "Оттава" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

"Флорида" – "Виннипег" – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

"Монреаль" – "Коламбус" – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

"Филадельфия" - "Баффало" - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

"Питтсбург" – "Сан-Хосе" – 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)

"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси" - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

"Торонто" – "Эдмонтон" – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

"Лос-Анджелес" – "Детройт" – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1

"Миннесота" – "Даллас" – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

"Ванкувер" – "Чикаго" – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0

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