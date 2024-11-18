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НХЛ. Каролина побеждает Сент-Луис, Вегас уступает Вашингтону

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Сент-Луис, Вегас уступает Вашингтону

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Сент-Луис"

4 – 1 (1-1; 2-0; 1-0)

"Вегас" – "Вашингтон"

2 – 5 (1-2; 1-2; 0-1)

"Сиэтл" – "Рейнджерс"

0 – 2 (0-0; 0-1; 0-1)

"Ванкувер" – "Нэшвилл"

3 – 5 (1-1; 1-3; 1-1)

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