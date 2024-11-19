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НХЛ. Монреаль разгромно побеждает Эдмонтон, поражения Даллас и Юты

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль разгромно побеждает Эдмонтон, поражения Даллас и Юты

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Коламбус"

1 – 5 (0-3; 1-0; 0-2)

"Филадельфия" – "Колорадо"

2 – 3 (0-0; 0-2; 2-1)

"Монреаль" – "Эдмонтон"

3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)

"Даллас" – "Анахайм"

2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)

"Юта" – "Вашингтон"

2 – 6 (1-3; 1-1; 0-2)

"Сан-Хосе" – "Детройт"

5 – 4 после ОТ (1-2; 2-1; 1-1; 1-0)

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