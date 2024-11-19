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НХЛ. Монреаль разгромно побеждает Эдмонтон, поражения Даллас и Юты
Результаты тура НХЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Коламбус"
1 – 5 (0-3; 1-0; 0-2)
"Филадельфия" – "Колорадо"
2 – 3 (0-0; 0-2; 2-1)
"Монреаль" – "Эдмонтон"
3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)
"Даллас" – "Анахайм"
2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)
"Юта" – "Вашингтон"
2 – 6 (1-3; 1-1; 0-2)
"Сан-Хосе" – "Детройт"
5 – 4 после ОТ (1-2; 2-1; 1-1; 1-0)
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