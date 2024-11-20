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НХЛ. Калгари в серии буллитов побеждает Айлендерс, Чикаго проигрывает Анахайму
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Эдмонтон"
2 – 5 (1-3; 0-1; 1-1)
"Питтсбург" – "Тампа-Бей"
2 – 3 после ОТ (1-0; 1-0; 0-2; 0-1)
"Виннипег" – "Флорида"
6 – 3 (2-0; 1-1; 3-2)
"Сент-Луис" – "Миннесота"
2 – 4 (0-1; 1-0; 1-3)
"Чикаго" – "Анахайм"
2 – 3 (1-1; 1-0; 0-2)
"Калгари" – "Айлендерс"
2 – 1 после Б (0-0; 0-1; 1-0; 0-0; 2-0)
"Ванкувер" – "Рейнджерс"
3 – 4 (2-2; 1-1; 0-1)
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