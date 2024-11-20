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НХЛ. Калгари в серии буллитов побеждает Айлендерс, Чикаго проигрывает Анахайму

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Калгари в серии буллитов побеждает Айлендерс, Чикаго проигрывает Анахайму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" – "Эдмонтон"

2 – 5 (1-3; 0-1; 1-1)

"Питтсбург" – "Тампа-Бей"

2 – 3 после ОТ (1-0; 1-0; 0-2; 0-1)

"Виннипег" – "Флорида"

6 – 3 (2-0; 1-1; 3-2)

"Сент-Луис" – "Миннесота"

2 – 4 (0-1; 1-0; 1-3)

"Чикаго" – "Анахайм"

2 – 3 (1-1; 1-0; 0-2)

"Калгари" – "Айлендерс"

2 – 1 после Б (0-0; 0-1; 1-0; 0-0; 2-0)

"Ванкувер" – "Рейнджерс"

3 – 4 (2-2; 1-1; 0-1)

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