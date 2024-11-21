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НХЛ. Торонто побеждает Вегас, Филадельфия проигрывает Каролине
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Вегас"
3 – 0 (1-0; 0-0; 2-0)
"Филадельфия" – "Каролина"
1 – 4 (0-1; 1-0; 0-3)
"Даллас" – "Сан-Хосе"
5 – 2 (1-1; 2-0; 2-1)
"Сиэтл" – "Нэшвилл"
3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)
"Лос-Анджелес" – "Баффало"
0 – 1 (0-0; 0-0; 0-1)
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