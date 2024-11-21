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НХЛ. Торонто побеждает Вегас, Филадельфия проигрывает Каролине

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто побеждает Вегас, Филадельфия проигрывает Каролине

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Вегас"

3 – 0 (1-0; 0-0; 2-0)

"Филадельфия" – "Каролина"

1 – 4 (0-1; 1-0; 0-3)

"Даллас" – "Сан-Хосе"

5 – 2 (1-1; 2-0; 2-1)

"Сиэтл" – "Нэшвилл"

3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)

"Лос-Анджелес" – "Баффало"

0 – 1 (0-0; 0-0; 0-1)

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